ريلمي تطلق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية..بسعر اقتصادي وموفر

أطلقت شركة ريلمي الشهر الماضي هاتفي Realme 11 و 11x 5G في الهند. كان كلا الهاتفين متاحين للطلب المسبق منذ 23 أغسطس. تم طرح Realme 11 5G للبيع أمس (29 أغسطس) ، بينما سيكون Realme 11x 5G متاحًا للشراء اعتبارًا من اليوم في الساعة 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي) في الهند من خلال منصات مثل Flipkart وموقع Realme India الإلكتروني والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت.

يتوفر Realme 11x 5G بسعر 14999 روبية (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري) للإصدار 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين و 15999 روبية للإصدار 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين. يأتي بخيارات الألوان Purple Dawn و Midnight Black.

من ناحية أخرى ، يتوفر Realme 11 5G في خيارين: 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين و 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين. كلاهما بسعر 18999 روبية و 19999 روبية على التوالي. يأتي بظلال Glory Gold و Glory Black.

مواصفات سلسلة Realme 11 5G

يتميز Realme 11x 5G و Realme 11 5G بشاشة IPS LCD مقاس 6.72 بوصة FHD + تتميز بمعدل تحديث 90 هرتز. تحت الغطاء ، يحتوي كلا الهاتفين على معالج Dimensity 6100 Plus ، وذاكرة LPDDR4x ، وذاكرة UFS 2.2 ، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم هواتف 11x و 11 الشحن السريع 33 وات و 67 وات على التوالي.

يشحن كلا الهاتفين بنظام Android 13 المستند إلى Realme UI 4.0. يحتوي 11x على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوج 64 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف. من ناحية أخرى ، يحتوي Realme 11 5G على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. يتميز كلا الجهازين أيضًا بمستشعر بصمة جانبي