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رئيس التحرير
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رياضة

انطلاق منافسات بطولتي أفريقيا للخماسي وأوقيانوس القارية المؤهلتين لـ أولمبياد باريس 2024

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم الأربعاء منافسات البطولة الأفريقية للخماسي الحديث وبطولة واوقيانوس القارية  المؤهلتين لأولمبياد باريس 2024 ، خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ، فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية رقم 33 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى صيف 2024.

وانطلقت البطولة اليوم بمنافسات التتابع المختلط ، ويشارك المنتخب المصري بفريق مكون من مهند شعبان وجنا عطية.
وبدأت منافسات التتابع المختلط بمسابقة السلاح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ، ثم السباحة فى الساعة الثالثة والربع عصراً ، ثم النقاط الإضافية للسلاح والليزر رن ثم توزيع الجوائز في تمام السادسة مساءً .

ويشارك فى البطولة الافريقية كل من مصر  وجنوب افريقيا واوغندا وجامبيا ومالى وبوركينا فاسو ،اما فى بطولة اوقيانوس القارية يشارك فيها ثلاث دول هي: استراليا  ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية .
وتُعد البطولتان مؤهلتين لأولمبياد باريس بشكل مباشر.
ويبحث الخماسي الحديث المصري عن حجز بطاقات لأولمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال، بعد حصول "مهند" على التذكرة الأولى بفوزه بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم التي أقيمت في تركيا يونيو الماضي وأيضًا بطاقة للسيدات حيث يتأهل صاحب المركز الأول للأولمبياد.
ويشارك المنتخب القومي بالبطولة بخمس لاعبين وخمس لاعبات هم: احمد الجندي ، محمد الجندي ، اسلام حامد ، احمد اشرف ، واللاعبات هن : هايدي عادل ، سملي عبد المقصود ، اميره قنديل ، ملك اسماعيل ، جنا عطيه .

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