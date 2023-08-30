انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية للاسكواش اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة مصر الدولية للاسكواش والتي تستضيفها مصر وتستمر حتي ٣ سبتمبر بملاعب نيو جيزة .

يشارك في البطولة ١٤ دولة مختلفة وتقام تحت تنظيم ورعاية الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة ويتنافس خلالها ٢٧٠ لاعب من مختلف دول العالم هم امريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والامارات والكويت والعراق.

وصل القاهرة أمس رئيس الاتحاد الأوروبي وكان في استقباله رئيس الاتحاد عاصم خليفة وتفقدا الملاعب والفنادق واطمن علي سير كل الاستعدادات اللازمة ويذكر ان البطولة تندرج ضمن اجندة بطولات الاتحاد الاوروبي بعد نجاح المجلس الحالي في اقامة برتوكول مع الاتحاد الاوروبي.

وتقام المباريات اليوم علي الملعب الزجاج بعد الانتهاء من تركيبه ويلقي هذا الحدث اهتماما كبيرا لاسيما وانه يحقق استفادة لكل اللاعبين من اضافة نقاطه في تحسين التنصيف العالمي ومن المنتظر أن تلقي البطولة حضورا جماهيريا كبيرا لأهميتها.

وتكون كل المنتخبات معسكرات مغلقة استعدادًا للبطولة بعدما جهزت اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رجبالذي أنهي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود وتسكينهم وتحديد جدول التدريبات وتوفير التنقلات لكل اللاعبين لتسهيل وتوفير كل السبل الممكنة لضمان اخراج هذا الحدث في ابهي صورة ممكنة

وأعلن اتحاد الاسكواش من قبل برئاسة عاصم خليفة عن ضم بطولة مصر الدولية لأجندة البطولات الاوربية وذلك ضمن برتوكول بين الاتحادين المصري والاوروبي لتندرج هذه البطولة لاول مرة في التاريخ ضمن بطولاتها الدائمة ..ويأتي هذا الحدث العالمي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز موقف لاعبينا من تحسين التصنيف العالمي

واكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد ان هذا الحدث سيكون من ضمن البطولات الكبري والهامة في اجندة الاتحاد الاوروبي مؤكدا ان هناك اهتمام كبير من كل القائمين علي تنظيم هذا الحدث باخراجه بصورة تليق بمكانة مصر ووجه الشكر الي جميع اللجان علي حجم المجهود المبذول واختص رئيس اللجنة الدكتور حسام رجب عضو المجلس ومحمد صلاح مدير البطولة واشرف حنفي المستشار الفني والكابتن عباس قاعود وباقي افراد التنظيم.



وقال انه سعيد بحجم المشاركة وبما بذل لاسيما وانها جاءت في وقت قصير مشيرا الي ثقته الكبيرة في نجاح هذا الحدث .