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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطيران يكرم أبطال اليد والقدم والسلة والجودو والكاراتيه في حفل فني كبير

صدى البلد

كرم مجلس إدارة نادي الطيران برئاسة هشام الشوري عدد كبير من الفرق الرياضية ومنها كرة اليد والقدم والسلة والكرة الطائرة وعدد كبير من لاعبي الجودو والكاراتيه والكونغو فو والكابادي بعد انتهاء الموسم الرياضي بالموسم الماضي وحصول اللاعبين على مراكز متقدمة بالعديد من البطولات في حفل حضرة عدد كبير من أعضاء النادي  وأولياء أمور اللاعبين.

وكان الحفل قد حضره أعضاء مجلس الإدارة والدكتور إبراهيم عبد الحليم نائب رئيس النادي والمهندس محمد عبد النبي امين الصندوق وربيع سالم ومحمد القرشي و وسام خضر والمهندس محمود فتحي والمهندس محمود سعفان أعضاء المجلس .

وأحيأ الحفل المطرب الكبير إيهاب توفيق وفرقة هاوس و المطرب الشعبى الكبير محمود الليثي.

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