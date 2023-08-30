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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتعرف تبعت رسالة وتفكر نفسك بأي حاجة على واتساب..الطريقة هنا

هتعرف تبعت رسالة
هتعرف تبعت رسالة وتفكر نفسك بأي حاجة على واتساب..الطريقة هنا

تتيح شركة واتساب، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مراسلة أنفسهم مباشرة من خلال التطبيق.

وتعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لبدء أي محادثة أخرى على واتساب، حيث يمكن للمستخدمين فتح نافذة دردشة جديدة والبحث عن اسمهم في قائمة جهات الاتصال.

وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين كتابة الرسائل وإرسالها إلى أنفسهم، كما يمكنهم مشاركة الملفات والصور والمقاطع الصوتية.

وتأتي الميزة الجديدة في واتساب لتتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات أو إنشاء قوائم أو حفظ روابط مهمة.

وقالت الشركة، في بيان، إن الميزة الجديدة متاحة الآن لجميع المستخدمين على أجهزة أندرويد و iOS.

 

خطوات مراسلة نفسك على واتساب

 

  1. افتح تطبيق واتساب.
  2. اضغط على أيقونة الدردشة الجديدة.
  3. ابحث عن اسمك في قائمة جهات الاتصال.
  4. انقر على اسمك لفتح دردشة جديدة.
  5. اكتب الرسالة التي تريد إرسالها إلى نفسك.
  6. اضغط على زر الإرسال.
  7.  

مميزات مراسلة نفسك على واتساب

 

  • تدوين الملاحظات.
  • إنشاء قوائم.
  • حفظ الروابط المهمة.
  •  

نصائح لاستخدام ميزة مراسلة نفسك على واتساب

 

  • يمكنك استخدام ميزة المراسلة الذاتية لتدوين الملاحظات أو إنشاء قوائم أو حفظ الروابط المهمة.
  • يتم تشفير الرسائل المرسلة إلى نفسك من طرف إلى طرف.
  • يمكنك إعادة توجيه الرسائل المرسلة إلى نفسك إلى جهات اتصال أخرى.
  • يمكنك مشاركة الملفات والصور والمقاطع الصوتية مع نفسك.
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