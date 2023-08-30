ندوة للتوعية بقيمة العمل الحر والمشروعات الصغيرة في المنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية ، حول ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، بكلية الآداب بجامعة المنوفية للطلاب ضمن سلسلة ندوات التوعية التي تقوم بها داخل الحرم الجامعى فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة ، لخدمة اكبر شريحة من الشباب وذلك بحضور عميد الكلية ونخبة من أساتذة الجامعة مسؤولين الأقسام ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية الشباب وتشجيعهم على العمل الحر والمشروعات الصغيرة ، وأهمية ذلك فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، انه وجه رسالة للشباب الجامعى قال فيها : أن الوزارة أطلقت حملة قومية وإعلامية لترسيخ ثقافة العمل الحر وتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل ، واننا نعمل على قدم وساق مع شركاء التنمية للانتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" و تعزيز علاقات العمل والتأكيد على أهمية العمل ، وأكد على الدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهمية الإعلام في دعم التنمية وتوعية الشباب والمجتمع ومشاركة جميع أجهزة الدولة فى ذلك ، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود الشباب والجميع لبناء الوطن ومواكبة العصر وان يُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف مدير المديرية أن وزارة العمل قامت بالعديد من المبادرات ،والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، من أجل المزيد من الإنتاجية لمواجهة كافة التحديات الراهنة ، وأن المديرية مستعدة لاستقبال كل الشباب من أبناء المحافظة ، وكذلك مراكز التدريب التي توفر برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم لسوق العمل من أجل النهوض بمستقبلهم وتوفير فرص عمل مناسبة وسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل ، وأيضاً تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة .

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