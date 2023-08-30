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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة للتوعية بقيمة العمل الحر والمشروعات الصغيرة في المنوفية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية ، حول ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة،  بكلية الآداب بجامعة المنوفية للطلاب ضمن سلسلة ندوات التوعية التي تقوم بها داخل الحرم الجامعى فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة ، لخدمة اكبر شريحة من الشباب وذلك بحضور عميد الكلية ونخبة من أساتذة الجامعة  مسؤولين الأقسام ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية الشباب وتشجيعهم على العمل الحر والمشروعات الصغيرة ، وأهمية ذلك فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية  ، انه وجه رسالة للشباب الجامعى قال فيها :  أن الوزارة أطلقت حملة قومية وإعلامية لترسيخ ثقافة العمل الحر وتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل ، واننا نعمل على قدم وساق مع شركاء التنمية للانتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" و تعزيز علاقات العمل والتأكيد على أهمية العمل ، وأكد على الدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة  واهمية الإعلام في دعم التنمية وتوعية الشباب والمجتمع  ومشاركة جميع أجهزة الدولة فى ذلك ، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود الشباب والجميع لبناء الوطن ومواكبة العصر وان يُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف مدير المديرية أن وزارة العمل قامت بالعديد من المبادرات ،والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، من أجل المزيد من الإنتاجية لمواجهة كافة التحديات الراهنة ، وأن المديرية مستعدة لاستقبال كل الشباب من أبناء المحافظة ، وكذلك مراكز التدريب التي توفر برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم لسوق العمل من أجل النهوض بمستقبلهم وتوفير فرص عمل مناسبة وسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل ، وأيضاً تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة .

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