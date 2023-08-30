بكيلو لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة القريش

إذا كنتي محبي الجبنة الطبيعية القريش ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الجبنة القريش



المقادير

كيلو لبن حليب

4 معالق خل ابيض كبيرة

ملح حسب الرغبة



الطريقة

نغلي اللبن ونضيف 4 معالق الخل

ثم تغطية ونتركة في مكان دافي حوالي 4ساعات او حتي تفصل كتلة الجبنة عن الماية وتسمي المياة الشرس

ثم نحضر مصفي ونحط فوق المصفة قطعة شاشة نظيفة ونصب الجبنة بالمياة التي فصلت من اللبن في الشاش ونقفل عليها الشاش ونضع عليها أي شئ ثقيل وتحت المصفي طبق عميق علشان المياة لما تتصفي وتنزل منها ونتركها ليلة كاملة

حتي تصفي المياة تماما ثم تغلف وتقطع قطع

