محافظ كفر الشيخ يكرم عطية رمضان للمشاركة في برنامج «العباقرة قادرون باختلاف»

كرَّم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عطية محمد رمضان عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وذلك للمشاركة الفعالة في الموسم الجديد من برنامج «العباقرة قادرون باختلاف» يقدمه الإعلامي و الروائى عصام يوسف على قناة القاهرة والناس، و قد أعلن خلال احتفالية قادرون باختلاف بمركز المنارة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن فكرة الموسم الجديد من برنامج "العباقرة" الداعم لمواهب ذوي القدرات الخاصة، بعنوان العباقرة قادرون باختلاف.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عطية رمضان عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، على المشاركة المتميزة بالحلقات التى أظهرته بمستوى ثقافي متميز لعضو نموذج المحاكاة قدم خلالها نموذجاً يحتذى لعضو البرلمان الذى يهتم بالقراءة والبحث ليثرى خلفيته المعلوماتية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير مهارات و ثقافة أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ و النواب على مدار العام من خلال برامج وفعاليات يقدمها صفوة مدربي الوزارة.