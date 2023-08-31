بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

تصدر خبر انفصال المطرب احمد سعد وزجته مصممة الأزياء علياء بسيوني محركات البحث جوجل وذلك بعد إعلان زوجته السابقة خبر الطلاق عبر خاصية ستوري انستجرام .

نساء احمد سعد عرض مستمر من الطلاق

لم تكن علياء البسيوني هي الزوجة الاولى في حياة احمد سعد حيث سبقها 3 زيجات أخريات اولهن لبني بيوني وكانت من خارج الوسط الفني ثم الفنانة ريم البارودي وبعدها الفنانة سمية الخشاب وتأتي الاخيرة علياء بسيوني .

كتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.