عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انخفاض شحنات هواتف شاومي الذكية بـ 15.8% في الربع الثاني مع استمرار تراجع السوق

انخفاض شحنات هواتف
انخفاض شحنات هواتف شاومي الذكية بـ 15.8% في الربع الثاني

شهدت شركة شاومي الصينية انخفاضا ملحوظا في قطاع الهواتف الذكية لديها في الربع الثاني من العام الحالي 2023 حيث باعت الشركة هواتف أقل بنسبة 15.8%، مقارنة بالفترة من العام الماضي، وذلك مع استمرار تراجع السوق. 

ونشرت شاومي تقريرها المالي ربع السنوي، حيث انخفضت إجمالي الإيرادات بنسبة 4٪، ونقلت الشركة عن استمرار ضعف الطلب في السوق على مستوى العالم خلال فترة  الربع الثاني من العام، بحسب وكالة "رويترز"  

 

وشحنت شركة شاومي 32.9 مليون هاتف مقارنة بـ 39.1 مليون في العام السابق في نفس الفترة، بإجمالي إيرادات قدرها حوالي 5 مليارات دولار. 

 

وفقا لموقع GSMArena فإن ذلك يأتي في الوقت الذي أظهرت فيه الحسابات أن متوسط سعر بيع هاتف شاومي الذكي ارتفع بشكل طفيف من 148.80 دولارًا إلى 154.37 دولارًا ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة سعر البيع في الصين. 

 

واستطاعت الشركة أن تحافظ على المركز الثالث عالميًا كشركة مصنعة  كما حافظت على المركز الثاني في منطقتين رئيسيتين أوروبا والشرق الأوسط في الربع الثاني، وتم تصنيف شحنات الهواتف الذكية ضمن المراكز الثلاثة الأولى في 51 دولة وظلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 10 أسواق أخرى. 

شاومي ايرادات شاومي انخفاض ايرادات شاومي الهواتف الذكية انخفاض شحنات هواتف شاومي مبيعات هواتف شاومى تراجع السوق شحنات الهواتف الذكية انخفاض مبيعات هواتف شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ترشيحاتنا

سجل باختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

انخفاض شحنات هواتف شاومي الذكية بـ 15.8% في الربع الثاني مع استمرار تراجع السوق

في ذكراه.. الشاعر أحمد الشهاوي : يتم تهريب ملفات نجيب محفوظ لخارج مصر| خاص

فلسطين .. أول تعليق من جيش الاحتلال بعد تفجير نابلس

التسبيح والذكر على جنابة.. هل يجوز للمحدث والنفساء والحائض؟

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ