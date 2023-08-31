انخفاض شحنات هواتف شاومي الذكية بـ 15.8% في الربع الثاني مع استمرار تراجع السوق

شهدت شركة شاومي الصينية انخفاضا ملحوظا في قطاع الهواتف الذكية لديها في الربع الثاني من العام الحالي 2023 حيث باعت الشركة هواتف أقل بنسبة 15.8%، مقارنة بالفترة من العام الماضي، وذلك مع استمرار تراجع السوق.

ونشرت شاومي تقريرها المالي ربع السنوي، حيث انخفضت إجمالي الإيرادات بنسبة 4٪، ونقلت الشركة عن استمرار ضعف الطلب في السوق على مستوى العالم خلال فترة الربع الثاني من العام، بحسب وكالة "رويترز"

وشحنت شركة شاومي 32.9 مليون هاتف مقارنة بـ 39.1 مليون في العام السابق في نفس الفترة، بإجمالي إيرادات قدرها حوالي 5 مليارات دولار.

وفقا لموقع GSMArena فإن ذلك يأتي في الوقت الذي أظهرت فيه الحسابات أن متوسط سعر بيع هاتف شاومي الذكي ارتفع بشكل طفيف من 148.80 دولارًا إلى 154.37 دولارًا ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة سعر البيع في الصين.

واستطاعت الشركة أن تحافظ على المركز الثالث عالميًا كشركة مصنعة كما حافظت على المركز الثاني في منطقتين رئيسيتين أوروبا والشرق الأوسط في الربع الثاني، وتم تصنيف شحنات الهواتف الذكية ضمن المراكز الثلاثة الأولى في 51 دولة وظلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 10 أسواق أخرى.