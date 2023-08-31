لأول مرة في برنامج "الفرصة".. حجب النتيجة والجائزة

شهدت حلقة أمس الأربعاء من برنامج "الفرصة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، حجب النتيجة والجائزة لأول مرة.

جاء ذلك بسبب عدم جاهزية مشروع "تصميمك" ومشروع "يلا ميشن" الذي رأت لجنة التحكيم أنه بحاجة إلى جاهزية بشكل أكثر، وسط حيرة من جانب البعض خاصةً وأن كل من المشروعين لا يحققان النجاح المستقبلي والإيراد المنتظر لمشروع يجب إعطاءه الفرصة والدعم.

ورأى بعض الحكام أنه يجب إعطاء فرصة لفشل المشروع حتى يعود مرة أخرى بشكل أقوى، خاصةً وأن الفكرة "صح" ولكن التنفيذ ضعيف جدًا.

وقال أحمد العدوي إن النتيجة تم حجبها نتيجة إن المشروعين لم ينجحا في إقناع الحكام، ولكن سيتم منح الجائزة بشكل استثنائي لأحد المشروعات المشاركة في المسابقة.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.

الفرصة

ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".