عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة في برنامج "الفرصة".. حجب النتيجة والجائزة

برنامج الفرصة
برنامج الفرصة

 شهدت حلقة أمس الأربعاء من برنامج "الفرصة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، حجب النتيجة والجائزة لأول مرة.

جاء ذلك بسبب عدم جاهزية مشروع "تصميمك" ومشروع "يلا ميشن" الذي رأت لجنة التحكيم أنه بحاجة إلى جاهزية بشكل أكثر، وسط حيرة من جانب البعض خاصةً وأن كل من المشروعين لا يحققان النجاح المستقبلي والإيراد المنتظر لمشروع يجب إعطاءه الفرصة والدعم.

ورأى بعض الحكام أنه يجب إعطاء فرصة لفشل المشروع حتى يعود مرة أخرى بشكل أقوى، خاصةً وأن الفكرة "صح" ولكن التنفيذ ضعيف جدًا.

وقال أحمد العدوي إن النتيجة تم حجبها نتيجة إن المشروعين لم ينجحا في إقناع الحكام، ولكن سيتم منح الجائزة بشكل استثنائي لأحد المشروعات المشاركة في المسابقة.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.

الفرصة

ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان  شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة لميس الحديدي مشروع تصميمك أحمد العدوي توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مسؤول : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك الروسية

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

النيجر.. المجلس العسكري يحدد 3 سبتمبر المقبل لسحب القوات الفرنسية

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

فيديو

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ