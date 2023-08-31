سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي ماني هاريس

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة د محمد مصيلحي، عن التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية ماني هاريس للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.



وبحسب بيان لإدارة النادي فإن هاريس، الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح "2 - 3"، سبق له تمثيل أندية كليفلاند، ولوس انجلوس ليكرز، ودالاس مارفكس في الـ "NBA" كما لعب بالدوري اليوناني والدوري التركي ومع فريق ماركيزفيندي بالدوري التايواني الموسم الماضي.



ووفقاً لبيان رسمي للنادي فإن الكابتن أحمد عمر المدير الفني للفريق إعجابه بالقدرات الفنية ومهارة هاريس وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.



ومن المُقرر أن يصل اللاعب الأمريكي إلى مدينة الإسكندرية، منتصف سبتمبر المقبل، للانضمام لصفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية التي تقام فاعليتها بدولة قطر خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر القادم.

