غريب في أرض غريبة.. رواية خيال علمي بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" رواية (غريب في أرض غريبة - القسم الثاني)، تأليف: روبرت هاينلاين، ترجمة وإعداد: د. أحمد خالد توفيق.

وقد أنهى حياته في الجيش بعد ثلاثة أسابيع حينما وجه بعد التدريب أسئلة محرجة عن جدوى القوة والعنف، وقال إن مشكلة زيادة تعداد السكان يمكن حلها عن طريق أكل لحوم البشر. وعرض أن يجربوا عليه أي سلاح يريدون ليبرهن لهم أن القوة لا تُجدي مع شخص يتحكم جيداً في نفسه. لكنهم لم يقبلوا عرضه، وطردوه من الجيش.

رواية (غريب في أرض غريبة - القسم الثاني)، تأليف: روبرت هاينلاين، ترجمة وإعداد: د. أحمد خالد توفيق، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.