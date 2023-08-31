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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 جنيهًا للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.

أسعار الخضراوات 

وارتفعت أسعار الطماطم بين 12 و15 جنيهًا للكيلو وسجلت البامية 35 جنيها والبصل 16 جنيها والبطاطس 12 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 15 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي.

 

 

وسعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

وسعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها.

 

أسعار الفاكهة

وتراوح سعر الشمام بين 10 و15 جنيها والمشمش 40 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

أما سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أما البرقوق الأسود فسعره 50 جنيها، وسعر المانجو تراوح بين 25 جنيها و40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة، والبرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها.

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