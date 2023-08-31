أفضل أجهزة لابتوب يمكنك شراؤها في 2023

مع تطوّر التكنولوجيا، أصبحت أجهزة اللابتوب أكثر قوة وكفاءة، مما يجعلها أداة ضرورية لمختلف الاستخدامات، من العمل والدراسة إلى الترفيه والألعاب.

فيما يلي أفضل أجهزة لابتوب يمكنك شراءها في 2023:

1. MacBook Pro (2023)

يعد MacBook Pro (2023) أفضل جهاز لابتوب يمكنك شراؤه في عام 2023، حيث يوفر أداءً ممتازًا وشاشة رائعة وعمر بطارية طويل. يعمل MacBook Pro بمعالج Apple M2 Pro أو M2 Max، مما يجعله قادرًا على تشغيل التطبيقات والألعاب الشاقة بسلاسة. كما أن MacBook Pro يحتوي على شاشة Liquid Retina XDR مقاس 14 أو 16 بوصة، والتي توفر جودة صورة رائعة. وأخيرًا، يحتوي MacBook Pro على بطارية تدوم حتى 21 ساعة من الاستخدام المتواصل.

2. Dell XPS 15 (2023)

يعد Dell XPS 15 (2023) خيارًا رائعًا للطلبة الذين يبحثون عن جهاز لابتوب قوي ورفيع. يحتوي XPS 15 على معالج Intel Core i7-12700H، والذي يوفر أداءً قويًا. كما أن XPS 15 يحتوي على شاشة OLED مقاس 15.6 بوصة، والتي توفر جودة صورة رائعة. وأخيرًا، يحتوي XPS 15 على بطارية تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام المتواصل.

3. HP Spectre x360 (2023)

يعد HP Spectre x360 (2023) خيارًا رائعًا للطلبة الذين يبحثون عن جهاز لابتوب متعدد الوظائف يمكنهم استخدامه كجهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي أيضًا. يحتوي Spectre x360 على معالج Intel Core i7-12500H، والذي يوفر أداءً قويًا. كما أن Spectre x360 يحتوي على شاشة OLED مقاس 13.5 بوصة، والتي توفر جودة صورة رائعة. وأخيرًا، يحتوي Spectre x360 على بطارية تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام المتواصل.

4. Asus ROG Zephyrus S17 (2023)

يعد Asus ROG Zephyrus S17 (2023) الخيار الأفضل للطلبة الذين يبحثون عن جهاز لابتوب مخصص للألعاب. يحتوي Zephyrus S17 على معالج Intel Core i9-12900H ومعالج رسومي NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti، مما يجعله قادرًا على تشغيل أي لعبة بدقة عالية ومعدل إطارات سلس. كما أن Zephyrus S17 يحتوي على شاشة IPS مقاس 17.3 بوصة، والتي توفر جودة صورة رائعة. وأخيرًا، يحتوي Zephyrus S17 على بطارية تدوم حتى 7 ساعات من الاستخدام المتواصل.

5. Lenovo Yoga 9i (2023)

يعد Lenovo Yoga 9i (2023) خيارًا رائعًا للطلبة الذين يبحثون عن جهاز لابتوب أنيق وخفيف الوزن. يحتوي Yoga 9i على معالج Intel Core i7-1260P، والذي يوفر أداءً جيدًا. كما أن Yoga 9i يحتوي على شاشة OLED مقاس 14 بوصة، والتي توفر جودة صورة رائعة. وأخيرًا، يحتوي Yoga 9i على بطارية تدوم حتى 11 ساعة من الاستخدام المتواصل.

عند اختيار جهاز لابتوب، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• المعالج: يجب أن يكون المعالج قويًا بما يكفي لتشغيل التطبيقات والبرامج التي تريد استخدامها.

• الشاشة: يجب أن تكون الشاشة بدقة عالية ومعدل تحديث جيد، حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام بجودة عالية.

• الذاكرة العشوائية: يجب أن تكون الذاكرة العشوائية كبيرة بما يكفي لتشغيل التطبيقات والبرامج في الخلفية دون تباطؤ.

• التخزين: يجب أن يكون التخزين كبيرًا بما يكفي لتخزين الملفات والتطبيقات والبرامج.

• عمر البطارية: يجب أن يكون عمر البطارية طويلًا بما يكفي لتحمل يوم كامل من الاستخدام.

• السعر: يجب أن يكون السعر في حدود الميزانية المتاحة.