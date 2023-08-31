فاتي يوافق على الانضمام إلى برايتون

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، موافقة أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني على الانضمام إلى صفوف نادي برايتون الإنجليزي خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة أكس:" أنسو فاتي إلى برايتون، ها نحن ذا، تم الآن الاتفاق الشفهي بين الأطراف".

وأضاف:" لا يوجد شرط خيار الشراء، وسيكون عقد الإعارة حتى يونيو 2024، مع دفع برايتون الجزء الرئيسي من راتب اللاعب".

واختتم: "تم حجز سفر اللاعب اليوم الخميس، ويريد برايتون توقيع فاتي في أسرع وقت ممكن".

وقرر فاتي مغادرة برشلونة على سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركته أساسيا مع برشلونة.