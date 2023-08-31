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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السبت.. انطلاق 4 معارض صناعية عالمية تقام لأول مرة بالشرق الأوسط

صدى البلد

تستضيف القاهرة مجموعة من أهم المعارض الصناعية الدولية، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويعد ذلك إضافة قوية للمعارض الصناعية الموجودة بالشرق الأوسط، وفرصة عظيمة لتطوير الصناعة المصرية والاستعانة بالخبرة الألمانية فى إيجاد العديد من الفرص التصديرية للمنتجات الصناعية المصرية.

ويشارك بالمعرض نحو 350 عارضا من 19 دولة على مساحة 20 ألف متر بمركز مصر للمعارض، كما تشارك بعثات تجارية من كل من الأردن والسعودية وأوغندا وكينيا.

وأعلنت "مسه دلسدورف الألمانية “ Messe Düsseldorf “ عن اختيار مصر لاستضافة نسخة الشرق الأوسط لأهم 4 معارض عالمية فى صناعة ”الحديد والمسبوكات والمواسير والأسلاك”، وذلك بالتزامن مع الدورة الثالثة عشر من معرض الحديد والصناعات المعدنية.

وتقام نسخة الشرق الأوسط للمعارض الأربعة الدولية بالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديري لمواد البناء والعربية الألمانية للمعارض. 

من جانبه، صرح أحمد مجاهد، رئيس الشركة المنظمة  للمعارض، بأنه تم الاتفاق مع المنظم رقم 1 فى العالم شركة “مسه دسلدورف” على تنظيم مشترك لمجموعة من معارضهم العالمية، والتى تخدم العديد من المجالات الصناعية لعمل دورة خاصة من هذه المعارض للشرق الأوسط، على أن تستضيفها القاهرة بالتزامن مع الدورة الثالثة عشر من معرض الحديد والصناعات المعدنية والمعارض.

وأوضح أنه تم اختيار القاهرة لإقامة دورة الشرق الأوسط من هذه المعارض العالمية، وذلك لما توفره الحكومة المصرية من مناخ داعم للاستثمار وفرص النمو، ما يجعل القاهرة هى المكان المناسب لاحتضان العديد من الأحداث العالمية الهامة.

وأضاف “مجاهد” أن تنظيم هذه الأحداث العالمية سوف يساهم في جذب العديد من الزوار المتخصصين فى الصناعات المعدنية والمواسير والكابلات من شتى دول العالم ومن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يساهم في تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات المصرية ويؤهلها لأن تكون بوابة لانطلاق صادرات "الأسلاك والحديد، والمواسير والصناعات المعدنية المصرية للعديد من الأسواق الجديدة وتعزيز وجودها فى الدول الأفريقية.

وتوقع أن يزور المعرض أكثر من 7 آلاف زائر متخصص على مدار مدة المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة على مساحة 20 ألف متر.

ولفت إلى أن المعارض المعتزم انطلاقها هي “معرض Metec المتخصص فى مجال صناعة الحديد والصلب، ومعرض Gifaa المتخصص فى المسبوكات، ومعرض Wire المتخصص فى صناعة الأسلاك والكابلات، ومعرض Tube المتخصص فى صناعة الأنابيب والمواسير”.

وسيقام على هامش المعرض مؤتمر Green manufacturing نحو تضمين الاستدامة فى جميع مراحل التصنيع. 

ويضم المعرض عددا من المشاركين في مجال صناعات البناء الأخضر تماشيا مع توجه العالم للتقليل من الانبعاثات الحرارية والكربون، وتعتزم Messe Düsseldorf من خلال تبني خطة مشتركة مع الحكومة المصرية من جعل مصر مركزا إقليميا في الشرق الأوسط وأفريقيا لإقامة المعارض الدولية المتخصصة بحلول عام 2025، لما تتمتع به مصر من استقرار أمني وسياسي يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للمؤتمرات.
 

البناء الأخضر التصديري لمواد البناء الانبعاثات الأسلاك التصدير الانبعاث الاستدامة

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