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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تعلن عن 5756 فرصة عمل في 32 شركة داخل 12 محافظة

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 .


وذكرت الوزارة  في بيان اليوم أن  فرص العمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، والأسكندرية ،والفيوم،وأسيوط،وأسوان، وقنا ،وسوهاج ، وشمال سيناء ، والإسماعيلية...وفي تخصصات: عمال زراعة ، ومشرف سكن ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا،ومعلمين جميع التخصصات،ومحاسبين ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وموظف أرشيف،وأخصائى إجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني ، وكافة أعمال الفندقة ،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وتضم نشرة التوظيف نصف شهرية مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .

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