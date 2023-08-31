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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعارضه مع مونوريل أكتوبر..

إزالة تعارض جزء من الخط الهوائى مزدوج الدائرة طناش - إمبابة

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم، الخميس، عقدا مع الائتلاف المكون من شركة إنرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز وشركة إنرجيا لكابلات الطاقة، وذلك لتنفيذ مشروع إحلال جزء من الخط الهوائى طناش / إمبابة جهد 66 ك.ف بطول 2,6 كم.

ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات قطاع 1×800 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها وتوريد وتركيب برج طراز E90SS

يهدف المشروع إلى إزالة تعارض جزء من الخط الهوائى مزدوج الدائرة طناش / إمبابة مع إنشاء مونوريل 6 أكتوبر.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 130 مليون  جنيه مصرى، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 أشهر.

يذكر أن  الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت فى عام 22021 عقدا لتنفيذ إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلوفولت ، سعة ( 3 × 40 ) ميجا فولت أمبير، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة، وذلك لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من أكتوبر، وذلك مع شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع ش. م. م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى  178 مليون جنيه مصرى.

وتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لجميع المشروعات التنموية على أرض مصر.

 

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