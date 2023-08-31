هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

دفعت أسهم قيادية المؤشر الرئيسي للبورصة، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 18771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 22663 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7860 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5599 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 5431 نقطة.

