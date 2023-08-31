عمرنا مهننساك.. وائل رياض يكشف آخر لحظات محمد عبدالوهاب قبل وفاته

كشف وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي تفاصيل وفاة محمد عبدالوهاب نجم النادي الأهلي الراحل.

وقال وائل رياض عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كنا سهرانين مع بعض بنحضر أغنية إعتزال سيد عبد الحفيظ ، قالي بات معايا النهاردة ونروح سوا التمرين الصبح قولتله يا بوبا اشوفك بكرة يا صاحبي وروحت البيت".

وأضاف:" تاني يوم كنا في التمرين الساعة ٩ الصبح في التتش ، عملنا التسخين وبدأنا التقسيمة ومرة واحدة وقع في الملعب ، صراخ وزعيق هاتوا الاسعاف اطلبوا الاسعاف ، عربيتي كانت راكنة ادام الملعب ، طلعت جري وشيلناه ودخلناه العربية وركب جنبي كابتن حسام البدري و ورا عالكنبة عبد الوهاب ودكتور ايهاب علي اللي بيزعق وبيقوله فوق يا عبد الوهاب".

وتابع “وصلنا المستشفي وبعد شوية بلغونا بالخبر ( مات عبد الوهاب ) ، اصعب لحظة مرت عليا في حياتي الكروية ، ٣١-٨-٢٠٠٦ ، في الجنة ونعيمها يا عبد الوهاب وعمرنا مهننساك”.