"الرعاية الصحية": نسعى للتقييم العالمي لأداء الهيئة لوضع مصر على الخريطة الدولية

قال رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي إننا نسعى إلى التقييم العالمي لأداء الهيئة؛ لوضع مصر على الخريطة الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ64 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي؛ لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

وهنأ السبكي، الجهاز التنفيذي والعاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي وكل من ساهم في اعتماد المجمع وحصوله على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر، مثمنًا كافة الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز العظيم.

وأكد العمل بشكل متطور لتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي في التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وبجودة عالمية، وذلك بالتعاون مع كل الهيئات الصحية، لافتًا إلى أن الهيئة أول عضو مصري بالاتحاد الدولي للمستشفيات واتحاد المستشفيات العربية، كما ننافس على الانضمام لعضوية الاتحاد الفيدرالي الدولي للمستشفيات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة - خلال الاجتماع - على تغيير مسمى مستشفى الأقصر الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لمجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى تغيير المسمى نظرًا لما يتمتع به مجمع الأقصر الدولي من بنية تحتية متطورة وإمكانات هائلة وتجهيزات طبية وغير طبية عالية المستوى وذلك بعد رفع كفائته وتطويره وفقًا لأحدث المعايير الدولية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى استراتيجية هيئة الرعاية الصحية للعمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية لتوفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية داخل مكان واحد دون الحاجة لانتقال المرضى إلى أكثر من مكان للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة.

وأضاف أن مجمع الأقصر الطبي الدولي تخطت تكلفة تطويره المليار جنيه، ويبلغ مساحة 50 ألف م2، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 560 سريرًا، ويضم العديد من الأقسام أهمها (الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية للمرضى، والعمليات، والرعايات المركزة والحالات الحرجة، وحضانات الأطفال المبتسرين، والأورام، والمناظير، وزراعة النخاع، والحروق، والمعامل، والأشعة، وبنك الدم الإقليمي، إضافة إلى مبنى خاص للرمد وآخر للغسيل الكلوي).

وفي السياق، ناقش مجلس إدارة الهيئة - خلال الاجتماع - مقترح إنشاء وحدة لمراقبة المخزون، حيث وافق من حيث المبدأ على إنشاء وحدة جديدة بالهيئة مختصة في رقابة المخزون، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز جودة وفعالية الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كما وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة بوضع الشكل النهائي للوحدة وإختصاصاتها ومؤشرات قياس أدائها.

وقال الدكتور أحمد السبكي إنه تم إنشاء وحدة رقابة المخزون خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين إدارة المخزون الصحي، وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وجودة عالية، وتعمل على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمخزون والطلب المتوقع.

وأضاف أن الوحدة تهدف أيضًأ لتفادي أي نقص أو فائض غير مرغوب فيه، فضلًا عن ضمان استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية بطرق فعالة ومستدامة، وضمان توفيرها وإتاحتها للجميع.

وأوضح أنه تتمثل العلاقة بين وحدة رقابة المخزون واستراتيجية عمل هيئة الرعاية الصحية في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المخزون الصحي، وتحسين كفاءة الإمداد والتوزيع، وتعتبر هذه الوحدة جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الجودة والمستوى العام للرعاية الصحية في مصر، وتعكس التزامها بتوفير الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين.

كما ناقش مجلس إدارة الهيئة - خلال الإجتماع - مقترح ضم المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا وفقًا للدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن، حيث وافق من حيث المبدأ على ضم المدرسة لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بالأقصر، في إطار تنفيذ رؤية الهيئة في تطوير التعليم التمريضي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن معاهد رعاية الفنية للتمريض تضمن تأهيل الطلاب وتوفير المهارات العملية اللازمة لهم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمنتفعين، فيما يتم تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع معايير الجودة، ومواكبة احتياجات سوق العمل والتطورات العالمية بهدف تخريج كوادر تمريضية قادرة على القيام بالعناية التمريضية مستندة على المعلومات والمهارات العملية اللازمة أثناء عملها مع الأفراد الأصحاء والمرضى في جميع المؤسسات الصحية، كذراع خدمي هام في منظومة الرعاية الصحية.

وقال إن معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل تشمل 3 معاهد بمحافظة بورسعيد "المبرة، والسلام، والحياة بورفؤاد"، وأربعة معاهد بالأقصر "الكرنك الدولي، الأقصر، إيزيس، حورس"، إضافة إلى معهد رعاية فايد الفني للتمريض بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بإجمالي 8 معاهد بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل حتى الآن.