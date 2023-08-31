إحباط مخطط لنزاع مسلح بدوافع عنصرية في فنلندا

قالت السلطات الفنلندية، اليوم الخميس، إن المدعين العامين في فنلندا قدموا تهمًا ضد أربعة رجال، جزء من مجموعة محلية متطرفة، للتخطيط لهجمات ضد المهاجرين، والبنية التحتية الحرجة وخصومهم السياسيين المتصورين، وذلك وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.

قالت الشرطة إن الرجال يشتبه أيضًا في تصنيعهم الأسلحة عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد استعدادًا لنزاع مسلح ذو دوافع عنصرية في فنلندا.

تم اتهام ثلاثة من الرجال بارتكاب جرائم إرهابية لتصنيع الأسلحة النارية والتدريب لاستخدامها.

وقالت التقارير الصحفية إن الأربعة رجال احتضنوا الأيديولوجية النازية الجديدة، وخاصة مفهوم التسارع الذي يعزز العنف الجماعي ويفضلها المتفوقون البيض.

بناءً على معتقداتهم العنصرية، يُشتبه في أن المدعى عليهم يستعدون للصراع المسلح بين المجموعات السكانية، حيث سيتم قتل الناس وسيتم تقويض هياكل المجتمع من خلال الهجمات باستخدام الأسلحة النارية محلية الصنع، وذلك وفقا لما قاله المدعي العام في سلطة الادعاء الوطنية في بيان.

قال المدعون إن التحقيق الأولي أظهر أن نشاط المدعى عليهم لم يتقدم إلى مستوى التحضير لفعل الإرهاب الملموس.

وفقًا للشرطة الفنلندية، يُشتبه في أن الرجال الأربعة يشتبه في جمع معلومات الاتصال للمعارضين والجمعيات الأيديولوجية - بما في ذلك مؤيدي السياسات اليسارية - والتخطيط لهجمات مسلحة عليها. كما رسموا الهجمات على البنية التحتية المدنية الرئيسية مثل شبكات الكهرباء والسكك الحديدية.

يواجه الرجال أيضًا تهمًا لحيازة الأسلحة النارية وجرائم المخدرات التي يعتقد أنها لا تتعلق بمؤامرة الإرهاب.

أقر المدعى عليهم، الذين ما زال أحدهم في حجز الشرطة، بأنه غير مذنب في معظم التهم.