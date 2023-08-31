لافروف يعلن عن زيارة مرتقبة بين بوتين وأردوغان

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سيلتقيان قريبا، مضيفا، أنه بحث مع نظيره التركي، هاكان فيدان عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأكد لافروف اليوم الخميس، أن بوتين أعلن مرارا أن حل المشاكل في مبادرة حبوب البحر الأسود سيدفعنا إلى العودة لها.

وأضاف، نبحث مع قطر تصدير الحبوب الروسية إلى أنقرة بأسعار مخفضة وتصنيعها لإعادة بيعها إلى الدول المحتاجة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلي أن قطر رحبت بفكرة تمويل تصدير الحبوب الروسية إلى تركيا بأسعار مخفضة لتصنيعها وإعادة تصديرها.