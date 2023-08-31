الإذاعي فهمي عمر يدعم لجنة البناني بزيارة مفاجئة للزمالك

زار الإعلامي الكبير والإذاعي القدير فهمى عمر رئيس الإذاعة السابق ووكيل نادي الزمالك الشرفى مدي الحياة مقر القلعة البيضاء وكان فى استقباله الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي.

وأكد الدكتور البناني أن الإذاعي الكبير أعلن مؤازرته ودعمه للجنة التي تضم عماد البنانى مديرا تنفيذيا وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي والكابتن أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، فى القيام بمهمتها فى الوصول بالنادي إلى بر الأمان بدعم الجميع حتى تسليم النادي للمجلس المنتخب.

ووصف المدير التنفيذي الزيارة قائلا:" أنها كانت رائعه للغاية من عاشق للزمالك نكن له كل التقدير والإحترام وكانت داخل مقر النادي وطلبت منه أن تتكرر الزيارات وأن يتواجد معنا ونقدم له كل الشكر والتقدير وهذا هو النهج الذي يجب أن ينهجه كل محبى الزمالك وقدامى النادي الذين يعشقونه".

واختتم البناني تصريحاته قائلا:" نحن سنكون معهم على هذا النهج خلال الفترة الوجيزة حتى نؤدي المهمة على أكمل وجه ونسلم النادي لمجلس منتخب بإرادة الجمعية العمومية ونكون بإذن الله عند حسن ظن جميع عشاق الزمالك جماهير وأعضاء محترمين".