ذكاء اصطناعي حلوان تحتفل بتخرج أول دفعة لبرنامج المعلوماتية الطبية ..صور

شهدت جامعة حلوان أجواء من الفرحة والسعادة خلال حفل تخرج طلاب أول دفعة من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لبرنامج المعلوماتية الطبية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة ، الدكتور اسامة امام عميد الكلية، الدكتورة منال عبد القادر .

افتتح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة الحفل بكلمة شكر فيها هيئة التدريس بالكلية وكل الحضور والخريجين وأثنى على مستوى خريجي حاسبات حلوان وقال إنها أفضل كلية حاسبات وذكاء اصطناعي في الشرق الأوسط .



وجاءت كلمة الدكتور أسامة إمام عميد الكلية وسط تصفيق حاد ومتواصل من الخريجين وأهليهم واستعرض جهود القائمين على برنامج المعلوماتية الطبية وتعبهم حتى وصلوا لهذا المستوى من التمكن .



وتابعت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية للتعليم والطلاب ومنسقة برنامج المعلوماتية الطبية ان هذه الدفعة هي أول دفعة تتخرج من هذا البرنامج الفريد والمتميز ثم تناولت الكلمة ولم تتمالك نفسها من البداية حيث تكلل جهدها وتعبها بالنجاح ورأت ثمرة تعب أربع سنوات وتعتبر أول دفعة تتخرج من هذا البرنامج هي دفعة الدكتورة منال عبد القادر وتلاحظ للجميع مدى الحب بينها وبين كل الخريجين .

اضاف الدكتور“إمام” أن البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

أوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تعتز بأول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية ولها محبة خاصة وتقدير من جانبها وتعتبر طلاب أول دفعة بمثابة أولادها.

وأكدت أن البرنامج يستقبل الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وفقا للحد الأدني لقطاع الحاسبات.

أما عن برنامج حفل التكريم فقد بدأ من التاسعة صباحا بتسليم الخريجين الروب والوشاح وبعدها تم التقاط صورة تذكارية للخريجين مع العميد والوكلاء وهيئة التدريس وبعدها توجه الجميع لمركز الفنون التابع لجامعة حلوان حيث مقر إقامة الاحتفال والذي بدأ بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة للقرآن الكريم بصوت أحد الخريجين ثم كلمة الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة وكلمة عميد الكلية والوكيلة وبعدها الفقرات الفنية والثقافية ثم تكريم الأوائل وتسليم شهادات التخرج والدروع للخريجين.

وأضافت عبد القادر أن الطالب يحصل علي درجة البكالوريوس عقب اجتيازه 135 ساعة معتمدة بنجاح، ويعد طلاب هذا العام محظوظين حيث يجري الآن تغيير نص المادة 79 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذي بمقتضاها يستطيع الطالب المتفوق ان يحصل علي درجة البكالوريوس في ثلاثة مستويات دراسية فقط (ثلاثة أعوام) إذا استوفى متطلبات التخرج ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجيين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان