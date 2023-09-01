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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يروي كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد عبدالوهاب

صدى البلد

تحدث الإعلامي محمد بركات، عن كواليس اللحظات الأخيرة للراحل محمد عبدالوهاب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية في 31 أغسطس 2006.


وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "مررت خلال مشواري الكروي بأحداث سببت لي صدمات كبيرة، ولعل أبرزها هو رحيل محمد عبدالوهاب في 31 أغسطس 2006".


وتابع: "يوم وفاة عبدالوهاب كنت متغيب عن المران بسبب إصابتي، ولكن الجميع كان يبحث عن سيارة إسعاف عقب سقوط محمد على أرضية الملعب".


وواصل: " شيتوس نقل عبدالوهاب إلى المستشفى بسيارته، وعندما وصلنا إلى المستشفى، وجدنا الدكتور إيهاب علي يخرج باكيا ويخبرنا بوفاة محمد عبدالوهاب".


وأتم: "محمد عبدالوهاب كان متميز على المستويين، الخلقي والفني، ورحيله آثر في كل من يعرفه بشكل كبير".

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