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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

النقد الجغرافي.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (النقد الجغرافي... الواقع، الخيال، الفضاء)، تأليف: بيرتراند ويستفال، ترجمة: د. غسان بديع السيد.

ما النقد الجغرافي؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل من يقرأ عنوان هذا الكتاب (النقد الجغرافي - الواقع، الخيال، الفضاء). وعلى الرغم من أن العنوان الفرعي يوضّح جزئياً المقصود بالنقد الجغرافي، إلا أنه لا يكفي للحصول على مفتاح يساعد في فتح باب هذا المجال الجديد الذي لا يذكره النقاد عادة بين الاتجاهات النقدية المعروفة. يجب أن نعترف، منذ البداية، أنه ليس من السهل الإجابة عن سؤال (ما النقد الجغرافي؟) إلا بعد قراءة عمل الأستاذ في جامعة ليموج الفرنسية، بيرتراند ويستفال الذي فتح الباب، مع آخرين، أمام هذا النوع من الدراسة منطلقاً من الثورة التي أحدثتها الحداثة وما بعد الحداثة، والتي أدت إلى تغيير النظرة تجاه كل شيء في الحياة، بما في ذلك مفهومات الفضاء والمكان والزمان والخيال.

كتاب (النقد الجغرافي... الواقع، الخيال، الفضاء)، تأليف: بيرتراند ويستفال، ترجمة: د. غسان بديع السيد، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة كتاب النقد الجغرافي بيرتراند ويستفال غسان بديع السيد الاتجاهات النقدية المعروفة

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