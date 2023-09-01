محمود العسيلي يشعل حفله في جدة مرتديا تي شيرت بصورة الأهرامات

أشعل الفنان محمود العسيلي حفله في جدة مساء الخميس، وتفاعل معه الجمهور أثناء تقديمه أشهر أغنياته، وقدم شكر للمستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على استضافته في المملكة العربية السعودية.

وارتدى محمود العسيلي قميص يحمل صورة الأهرامات، وغنى العديد من أعمالها منها أموت أنا، حب غلط، ياناس، على خدك، كده كده بايظة، وغيرهم.

كما أشعل فريق كايروكي ومغنيهم أمير عيد حفلهم مساء الخميس في جدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي، وقدموا عدد من أغانيهم الشهيرة منها يا أبيض يا أسود، وبسرح وأتوه وغيرها.

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جاء حفل فريق كايروكي ضمن سلسلة حفلات صيف جدة، وشهد الحفل غياب تامرهاشم، الذي كشف أمير عيد أن غيابه لظروف شخصية طارئة.

كما قدم فريق كايروكي عددا من أغانيه الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وطلب أمير عيد من الجمهور الغناء دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.

وشهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للأستمتاع مع الفرقة بعدد من أغانيهم الشهيرة.