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برلمان

تعليم النواب: مصر تقدم وثيقة مهمة لإنقاذ العالم من مخاطر الفضاء الإلكتروني

أشرف أمين عضو لجنة
أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

أشاد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها أنه لم يعد لدينا أدنى رفاهية أو فسحة من الوقت لاقتحام عالم الفضاء الإلكتروني بشجاعة وتوظيف جميع التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في خدمة مشروعنا الدعوي العلمي التثقيفي الهادف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يبني ولا يهدم ويعمر ويصنع الحضارة الإنسانية الشاملة الراقية، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف بأن الذكاء الاصطناعي وسيلة وأداة يجب توظيفها بقوة في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء.


وقال "أمين" فى بيان له أصدره اليوم إنه بعد نجاح وزارة الأوقاف في تحرير المساجد ومنابرها من أصحاب الأفكار الإرهابية والتكفيرية نجحت أيضًا في مواجهة أصحاب هذه الأفكار من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في بث سمومهم وأكاذيبهم عبرها من خلال الاهتمام والجهود الكبيرة لوزارة الأوقاف من خلال موقعها الإلكتروني باللغات المختلفة وما يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


وقطعت وزارة الأوقاف خطوة متقدمة جدًا على الطريق بعد إعلان الدكتور محمد مختار جمعة عام 2023 هو عام الدعوة الإلكترونية وأنه تم اتخاذ الفضاء الإلكتروني هدفًا محوريًا واقتحمته الوزارة بقوة من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الحديثة وعقد الدورات التدريبية حول الاستخدام الرشيد للفضاء الالكتروني، من خلال التدريب عن بعد والتحفيز عن بعد واستخدامه استخدامًا واسعًا للوصول بالرسالة الوسطية إلى مختلف دول العالم بسهولة ويسر، إضافة إلى التنبيه المستمر من خلال الإصدارات والمقالات والخطب إلى محاذير الاستخدام الخاطئ للفضاء الإلكتروني.

وقال النائب أشرف أمين، إن العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يجعل الاهتمام بمثل هذه الملفات محليًّا ولكن في إطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مصر في مقدمة دول العالم التي تعطي أولوية قصوى لدور مصر التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا العربية والأفريقية والإسلامية والدولية فقد أحسنت وزارة الأوقاف صنعًا في الاتجاه بهذا الملف إلى العالمية وذلك من خلال تنظيم مصر للمؤتمر العالمي القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد خلال يومي 9 و10 سبتمبر القادم تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" والذي تشارك فيه مختلف دول العالم.


وأشاد أشرف أمين، بجميع القضايا والملفات المدرجة على جدول هذا الحدث العالمي حول الفضاء الإلكتروني والعمل الدعوي الإسلامي من خلال بحوث رفيعة المستوى قدمها علماء ومتخصصون من دول العالم الإسلامي على عدة محاور منها : الفضاء الإلكتروني ضرورة عصر، والوسائل التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، والفتوى الإلكترونية والتحفيظ والتدريس عن بعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، لتخرج من مصر وثيقة عالمية بصياغة وصناعة مصرية تنقذ العالم من مخاطر الاستخدام السيئ للفضاء الإلكتروني.


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف نجحت في جهودها المكثفة لعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، والبرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير، ومن بين هذه الأنشطة كانت مقارئ القرآن الكريم التي انتشرت في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وتنوعت ما بين مقارئ خاصة للأئمة المعتمدين، ومجالس إقراء على يد كبار قراء القرآن الكريم، ومقارئ للجمهور من الرجال وأخرى خاصة بالسيدات تترأسها واعظات معتمدات.

وتعقد الوزارة مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء الرسميين بمساجد الجمهورية عقب صلاة ظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، كما تعقد مقارئ خاصة للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس لتواصل رسالتها في العناية بالقرآن الكريم خدمة لكتاب الله (عز وجل) في مختلف المحافظات

أشرف أمين لجنة التعليم مجلس النواب الذكاء الاصطناعي وزير الاوقاف

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