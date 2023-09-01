تحذير باللون الأصفر.. الأرصاد التركية تحذر من طقس هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد التركية ،اليوم الجمعة، من حدوث عواصف رعدية محلية قوية في شمال شرق مرمرة وشرق إسطنبول.

وتشير التقديرات إلى أن العواصف الرعدية المتوقعة في مضيق البوسفور وشرق إسطنبول، وكذلك حول قوجه إيلي وسكاريا، ستكون قوية محليًا، اعتبارًا من صباح الجمعة.

ومن المتوقع أن تفقد الأمطار الغزيرة تأثيرها في إسطنبول عند الظهر وفي قوجالي وسكاريا بعد الظهر.

ووجهت الهيئة تحذيراً للمواطنين من السلبيات التي من الممكن أن تواجهم مثل الفيضانات المفاجئة والبرد والرياح القوية المفاجئة والعواصف قصيرة المدى وتعطل وسائل النقل.

لون تحذير الطقس (الجمعة 1 سبتمبر 2023): أصفر

ومن المحتمل أن يكون الطقس خطيرًا: على الرغم من أن حدث الأرصاد الجوية المتوقع ليس غير عادي، إلا أنه يجب توخي الحذر فيما يتعلق بالأنشطة التي قد تتأثر بظروف الأرصاد الجوية.