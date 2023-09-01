القاهرة للأدوية: 63 مليون جنيه تراجعا في أرباح العام المالي الماضي

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباحها بنسبة 38.4% عن العام المالي الماضي (2022- 2023).

واظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية تسجيل صافي ربح بلغ 102.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 وحتى نهاية يونيو 2023، مقابل 165.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

تراجع مبيعات القاهرة للأدوية

وتراجعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 1.001 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، أرباحاً بلغت 56.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 151.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 662.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 863.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأنشئت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عام 1962 وتتخصص انتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وما إلى ذلك.

واكتسبت شركة القاهرة للأدوية ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التى منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص