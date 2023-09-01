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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيمنة مصرية على بطولة إفريقيا للخماسي الحديث.. وحجز مقعدين بأولمبياد باريس 2024

صدى البلد

نجح المنتخب المصري للخماسي الحديث رجال وسيدات في الحصول على المراكز الثلاث الأولى لمنافسات بطولة إفريقيا للخماسي الحديث وحجز مقعد للرجال والسيدات لأولمبياد باريس 2024 ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وأقيمت منافسات البطولة الافريقية وبطولة أوقيانوس القارية والمؤهلتين لأولمبياد باريس 2024 على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باستضافة مصر لبطولتي إفريقيا واوقيانوس وبنتائج مصر في بطولة إفريقيا.

وحجز صاحب فضية الأولمبياد أحمد الجندي مقعده في أولمبياد باريس 2024 عقب الحصول على المركز الأول في بطولة إفريقيا لفردي الرجال، فيما جاء شقيقه محمد الجندي في المركز الثاني وحصل على الميدالية البرونزية إسلام حامد. 


وفي مسابقة فرق الرجال جاءت مصر في المركز الأول ومالي بالمركز الثاني وحصدت جامبيا المركز الثالث. 


وعلى صعيد فردي السيدات تأهلت ملك إسماعيل لأولمبياد باريس الصيف القادم بعد التتويج بالميدالية الذهبية، فيما حصدت هايدي عادل الميدالية البرونزية. 

وجاء المنتخب المصري في المركز الأول لفرق السيدات وجنوب إفريقيا في المركز الثاني وأوغندا في المركز الثالث.

وقام بتسليم الميداليات المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي وسيلفستر سيدو رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث وأوهانيل جينيفر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي چارچو سيكو ولينجاني إسماعيلا وبيتر سيمون، بالإضافة إلى كيتي تشيلر رئيس اتحاد اوقيانوس.

يذكر أن الثنائي المصري المكون من مهند شعبان وجنى عطية قد حقق الميدالية الذهبية في مسابقة التتابع المختلط للبطولة الأفريقية برصيد 1049 نقطة.

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