العاصمة وأماكن أخرى.. أوكرانيا تخطط لضرب روسيا بصواريخ طويلة المدى

تخطط أوكرانيا لضرب موسكو بصواريخ طويلة المدى تم تطويرها حديثًا، حسبما زعم أحد المسؤولين في البلاد.

قال مسؤول في الدولة التي مزقتها الحرب إنهم خططوا لضرب العاصمة الروسية بالإضافة إلى أهداف أخرى داخل روسيا، وذلك بإستخدام صواريخ طويلة المدي حسبما أفاد موقع ديلي ميل البريطاني.

اضطرت كييف إلى اللجوء إلى تطوير صواريخها بعيدة المدى بعد أن نصت الدول الحليفة التي تزودها بالذخائر على عدم إمكانية استخدامها خارج أراضي أوكرانيا.

تخطط أوكرانيا الآن لاستخدام صواريخ نبتون المعدلة المضادة للسفن لضرب الأراضي داخل روسيا.

قامت أوكرانيا الأسبوع الماضي بتفجير صاروخ نبتون معدل دون سرعة الصوت في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى تدمير صواريخ الدفاع الجوي الروسية في انفجار ضخم أدى أيضًا إلى مقتل القوات الروسية.

تم تصميم الصاروخ الجديد الآن لضرب أهداف أرضية، مع تعديلات تشمل تغييرات في نظام تحديد المواقع الخاص به ومدى ممتد إلى حد كبير.

صرح مسؤول أوكراني بأن هجوم الأسبوع الماضي باستخدام صاروخ نبتون المعدل أصاب نظام دفاع جوي روسي من طراز S-400 في غرب شبه الجزيرة المحتلة. قال المسؤول إن الهجوم على نظام إس-400 في غرب شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي "نفذه صاروخ نبتون معدل بنسبة 100 بالمئة".

أكدت التقارير الروسية أيضًا ادعاءات المسؤول الأوكراني، حيث يبدو أن قنوات تيليجرام تؤكد استخدام الصاروخ المعدل داخل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

اضطرت أوكرانيا إلى تكييف هذه الأسلحة لضرب أهداف في روسيا بعد أن فرضت الدول الحليفة قيودًا على استخدام الأسلحة المتبرع بها خارج أراضيها.

على سبيل المثال، لم تسمح الولايات المتحدة لكييف باستخدام مخزونها من القنابل العنقودية المثيرة للجدل داخل الحدود الروسية.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية شركة خاصة بصاروخ كروز بعيد المدى في منطقة فينيتسا بوسط أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، حسبما ذكرت السلطات الأوكرانية يوم الجمعة.

تشن روسيا ضربات جوية منتظمة على المراكز الأوكرانية البعيدة عن خط المواجهة. وتقول موسكو إن ضرباتها تهدف فقط إلى إضعاف قدرة أوكرانيا على القتال.