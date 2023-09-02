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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

موعد تنسيق الأزهر 2023 وتوقعات القبول.. خلال ساعات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يهتم كثير من طلاب الثانوية الأزهرية، بالبحث عن موعد تنسيق الأزهر 2023، والذي أعلنت عنه رسميا جامعة الأزهر، ليبدأ خلال ساعات قادمة.

موعد تنسيق الأزهر 2023

وأعلنت جامعة الأزهر، بدورها، عن موعد تنسيق الأزهر 2023، الأمر الذي يشغل بال كثير من الطلاب وأولياء الأمور في الأيام الحالية.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه من المقرر أن باب تنسيق الأزهر 2023، يوم  الأحد المقبل الموافق 3 سبتمبر، ليبدأ فيه الطلاب تسجيل الرغبات إلكترونيا.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأوضحت الجامعة، أن موعد تنسيق الأزهر 2023، والمقرر لها الأحد المقبل، هو خاص بالطلاب الجدد فقط، أي الناجحين من الثانوية الأزهرية العام الحالي.

تسجيل الرغبات

وصدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تنسيق الأزهر 2023، وإتاحة تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد «2023 - 2024م»، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق  3 من سبتمبر 2023م.

ويتاح تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023، أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي  - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

وأعلنت جامعة الأزهر، أن باب تنسيق الأزهر 2023، سيظل مفتوحا أمام الطلاب حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وناشدت جامعة الأزهر، بضرورة تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023، من خلال بوابة مصر الرقمية ومن خلال هذا الرابط من هنا

توقعات تنسيق الأزهر 2023

طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%
طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %
طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %
صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %
طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% 

امتحانات الثانوية الأزهرية


هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 % 
هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة  59.21% 
كلية الإعلام ( 506  ) درجة بنسبة  80.32% 
شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة  بنسبة 71.43 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 % 
كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة   60.32 %  
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة  58.89 % 
كلية اللغة العربية تخصص عام  ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.
 

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