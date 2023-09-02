راندا مصطفى: المالية تدرس توصيات الحوار الوطني بتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل

تحدثت الدكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بـ الحوار الوطنى، عن قرار وزير المالية بدراسة توصيات الحوار الوطني لتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، قائلة: إن قرار اليوم هو توجيهات من محمد معيط، وزير المالية لتنفيذ التكليفات الرئاسية ودراسة توصيات الحوار الوطنى لتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل.



وأضافت الدكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن تكاليف المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل كبيرة، معقبة: “طالما أن 80% من الشعب ممكن أن يحصل على خدمة بالتأمين الصحى الشامل فلماذا لا يتم الاستكمال بالعرض وأخذ المحافظات جميعها معا”.



وتابعت الدكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى: “أتوقع أن العجلة دارت، وطالما أصدر الرئيس بدارسة الوتيرة فسيكون هناك تعديل تشريعى قريبا، وميزته تغطية باقى المحافظات”.