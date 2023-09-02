علي فرج يصعد لنهائي بطولة باريس الدولية للإسكواش

صعد علي فرج لاعب المنتخب الوطني المصنف الأول عالميًا، لنهائي بطولة باريس الدولية والمقامة خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي وحتى 2 أكتوبر الجاري والبالغ مجموع جوائزها 180 آلف دولار.

وتأهل "فرج" للمباراة النهائي بعد تفوقه على نظيره النيوزيلاندي "بول كول" بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-13، 11-9، 11-6، 6-11، 12-10"، في مباراة ماراثونية استمرت 96 دقيقة.

وينتظر فرج الفائز من المواجهة التي تجمع بين الإنجليزي محمد الشوربجي ونظيره البيروفي دييجو إلياس.

واستهل علي فرج مشواره في البطولة بالفوز على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0، قبل الفوز على الأسكتلاندي "جريج لوبان" بنفس النتيجة، فيما انتصر على الفرنسي "فيكتور كروين" بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.