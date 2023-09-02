أوائل الثانوية العامة.. مبادرة رئاسية بمنح للمتفوقين بالجامعات الاجنبية في العاصمة الادارية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان مبادرة الرئيس السيسي تدعم الطلاب أوائل الثانوية العامة للالتحاق بأفرع اكبر الجامعات بالعاصمة الادارية.

وتابع أيمن عاشور خلال حواره ببرنامج تعمير، والمذاع بقناة اون ،:" الجامعات الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة جميعها أجنبية، متابعا :" هي بمثابة سفر الطلاب للخارج.

وأضاف،:" التعليم العالي يشارك الجامعات في اسس ومعايير اختيار افضل الطلاب للاتحاق ببرامج مميزة يحتاجها سوق العمل.

واكمل وزير التعليم العالي،:" هذه المبادرة تقدم حياة طلابية مختلفة للطلاب وسيكتسب الطلاب ثقافة جديدة مختلفة.