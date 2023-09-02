جمعتهما الحياة والموت.. قصة زوجين بالدقهلية تفصيليا

لم يتحمل فراقها ولم يتخيل أن ترحل تلك الزوجة التي أحبها وعاشت معه سنوات عديدة وأسفر هذا الزواج عن ثلاثة أبناء كانوا نعم الأخلاق.. لم يتحمل الزوج أن يحرم من رفيقه كفاحه التى لم نغصبه يوما ولم تسيئ أبدا ..الألم كان صعبا لم يتحمله الزوج خاصة أنهما كانا في أجمل الأماكن يؤدون مناسك العمرة وعلت السعادة وجوههما عندما قاموا بتأدية المناسك وعادا إلى مصر وهم في حالة سعادة وفرحه.

وقال جارهم السيد محمد انهم كانوا نعم الجيران كانوا يمتازون بالخلق الطيب وكان الراحل خيرا يساعد المساكين والفقراء كذلك كانت زوجته وان الجميع كان يحبهم كثيرا فقد كانوا يتميزون بالقلب الطيب واللسان نظيف والخير الذي يقدمونه لكل من يحتاج.

واضاف محمد سعد احد ابناء القريه ان الزوجين كانا يؤديان مناسك العمره منذ اكثر من شهر ومرضت الزوجه عقب عودتهما داسبوع واصيبت بمرض شديد على اثرها تم نقلها الى المستشفى ولفظت انفاسها الاخيره عقب مرور عده ايام لم يتحمل الزوج فراقها امس وجلس يبكي بجوار جثمانها ولم يتحمل وحيلها ووافته المنيه عقب وفاتها بساعه وتم تشييع جثمان الزوج والزوجه وسط حزن شديد لاهالي القريه وبكائهم على رحيلهما.

وشيع أهالى إحدى القرى التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية جثمامين زوجة وزوجها حبث لحق الزوج عقب رحيل زوجته بساعة متاثرا بفراقها وذلك عقب عودتهما من اداء منا سك العمره بالمملكه العربيه السعوديه منذ عدة اسابيع حيث ساد الحزن القريه على رحيل الفقيد وعلى زوجته حيث انهما كان مرتبطين بشكل كبير.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من مركز طلخا بوفاه زوج 58 عاما عقب وفاة زوجته وتبين من التحريات انهماكان يؤديان مناسك العمرة وأصيبت بوعكة شديدة نقلت على إثرها المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب تدهور حالتها واستعد الزوج لدفنها ولم يتحمل فراقها ولحق بها.

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