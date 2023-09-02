محمد حليم يكشف كواليس رحيله عن تدريب القناة: طيور الظلام السبب



كشف محمد حليم، المدير الفني السابق لفريق القناة، كواليس رحيله عن الفريق بعد وصوله لدوري المحترفين.



وقال حليم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " فترتي مع القناة كانت رائعة، ونجحنا في تقديم موسم رائع وقيادة الفريق للتواجد في دوري المحترفين بالموسم المقبل".



وتابع: "البعض في نادي القناة، والذين أطلق عليهم (طيور الظلام)، كان يحاول تشويه صورة الفريق أمام المسئولين عن النادي، ونجحوا بالفعل في تشكيك مجلس الإدارة بمجهودات فريقنا".



وواصل: "عندما طلبت تدعيمات للفريق، أخبرتني الإدارة بالبحث عن تدعيمات من فريق 2001 بنادي الزمالك، والذي خسر أمام نظيره بنادي القناة بسداسية نظيفة، فكيف أتعاقد مع لاعبيه رغم خسارته أمام الفريق المماثل بنادي القناة؟".



وأتم: "نجحت في تحقيق إنجاز مع القناة بالفوز بـ8 مباريات متتالية في بداية الموسم، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ النادي، ووصول النادي إلى دوري المحترفين هو إنجاز حقيقي، بالنظر إلى إنفاقاتنا مقارنة بإنفاق الأندية الأخرى".