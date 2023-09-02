عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حليم يكشف كواليس رحيله عن تدريب القناة: طيور الظلام السبب

محمد حليم
محمد حليم


كشف محمد حليم، المدير الفني السابق لفريق القناة، كواليس رحيله عن الفريق بعد وصوله لدوري المحترفين.


وقال حليم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " فترتي مع القناة كانت رائعة، ونجحنا في تقديم موسم رائع وقيادة الفريق للتواجد في دوري المحترفين بالموسم المقبل".


وتابع: "البعض في نادي القناة، والذين أطلق عليهم (طيور الظلام)، كان يحاول تشويه صورة الفريق أمام المسئولين عن النادي، ونجحوا بالفعل في تشكيك مجلس الإدارة بمجهودات فريقنا".


وواصل: "عندما طلبت تدعيمات للفريق، أخبرتني الإدارة بالبحث عن تدعيمات من فريق 2001 بنادي الزمالك، والذي خسر أمام نظيره بنادي القناة بسداسية نظيفة، فكيف أتعاقد مع لاعبيه رغم خسارته أمام الفريق المماثل بنادي القناة؟".


وأتم: "نجحت في تحقيق إنجاز مع القناة بالفوز بـ8 مباريات متتالية في بداية الموسم، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ النادي، ووصول النادي إلى دوري المحترفين هو إنجاز حقيقي، بالنظر إلى إنفاقاتنا مقارنة بإنفاق الأندية الأخرى".

الزمالك دوري المحترفين طيور الظلام نادي الزمالك نجحت نادى القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

8 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

ترشيحاتنا

هل يجوز وضع الأموال في المصحف؟.. الإفتاء: انتبه لـ22 حقيقة عند مسه

صحف الكويت| وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد.. أمريكا تستعد لإرسال ذخائر يورانيوم لـ أوكرانيا.. قائد التمرد في الجابون يعد بمؤسسات "أكثر ديموقراطية"

أحدث سيارة رياضية.. سوزوكي فرونكس تستعد للانطلاق في السوق المصري| تفاصيل وصور

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

HP تطرح لاب توب Pavilion Plus بأحجام شاشات ومعالجات متنوعة

محمد حليم يكشف كواليس رحيله عن تدريب القناة: طيور الظلام السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ