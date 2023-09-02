عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع موقف محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية

صدى البلد




قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالمرور على أعمال محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة على طريق القاهرة/السويس، ضمن الجولات الميدانية بهدف متابعة ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات.

وفي بداية الجولة طلب رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة من الشركة المسند لها تنفيذ أعمال المحطة تقديم عرض بالموقف التنفيذي للمشروع بالكامل، طبقًا للبرنامج الزمني، ويوضح النسب التي وصل اليها المشروع حتى الآن.

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومرافقوه، موقع المشروع، مؤكداً أثناء المرور على ضرورة الاهتمام بالجودة والاتقان في الأعمال، وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وشدد " الشربيني " ايضا على فريق العمل المشرف على المشروع بالمتابعة المستمرة لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال والتأكيد على التوريدات بأن تكون طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة عن طرح استكمال الأعمال المتبقية من مشروع رفع كفاءة باقي الطرق بالمناطق الصناعية ( 1 – 2 – 3 – 4 ، وامتداد المناطق الصناعية 4 – 3 ، وشرق المنطقة 2)، وكذلك تنفيذ أعمال تكميلية لرفع كفاءة باقي الطرق بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

ترشيحاتنا

مع اقتراب الأعياد اليهودية .. إسرائيل تخشى زيادة وتيرة الهجمات

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

التعليم العالي توضح حقيقة وجود أماكن شاغرة لطلاب الدور الثاني في التنسيق

خبيرة في الشأن الأفريقي: النيجر تحظى بأهمية عند الدول الكبرى أكثر من الجابون

مصر تنضم رسميا للشراكة العالمية للتعليم «GPE»|وأول تعليق من رضا حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

بفستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار على البحر

فستان مبهج .. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة ملفتة|شاهد

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ