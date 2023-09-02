كهربا يوجة رسالة لجمهوره عبر إنستجرام

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا: اضحك وفك يا عم ، مش عاوزك شايل هم.

كما وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وكتب في وقت سابق: بعد إيقاف 6 شهور، الحمد لله قدرت أقف على رجلي تاني، وبسرعة جدا، وأكمل مسيرتي.

وأضاف: موسم صعب، وكله ضغوطات، انتهى بإن الأهلي بطل كل حاجة، وبكرم ربنا ودعم جمهور الأهلي؛ قدرنا نحقق كل البطولات اللي شاركنا فيها، ماكنش هينفع إننا نستسلم في وسط الطريق، كان لازم نكمل للآخر، زي الأهلي ما عودنا، كنت بستنى الإيقاف ينتهي بفارغ الصبر؛ عشان أقدر أشارك وأجتهد".

وتابع: اتعرضت لضغوط كتير، وناس بتحاول إنها تعطلني، بس ربنا كان ديما في ضهري ونصرني، الحمدلله في أي ضغط من الضغوطات الكتير الي اتعرضتلها كنت برميه ورا ضهري وأركز في تمريني وأركز في الملعب وأسعد جمهور النادي في محاولة إني أرد ولو جزء بسيط من فضل جماهير النادي في دعمهم ليا ووقوفهم في ضهري من أول يوم كنت فيه في النادي .

واسترسل قائلا : ولا أي كلام هيوفيهم حقهم ولا هيوصف اللي في قلبي من ناحيتهم الحمد لله قدرنا نحقق كل حاجة وفي النهاية بشكر كل شخص قدملي المساعده ووقف جنبي من أول بيتي النادي الأهلي ومجلس الإدارة والمدير الفني والجهاز بأكمله وإخواتي في الملعب إلى عمال غرفة الملابس والمنظومه جميعًا وأشكر عائلتي الداعم الحقيقي والدائم في كل الأوقات .