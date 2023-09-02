المحكمة الهندية تقرر احتجاز مؤسس شركة جيت إيروايز حتى 11 سبتمبر

قررت محكمة هندية ،اليوم السبت، أحتجاز مؤسس شركة جيت إيروايز ، ناريش جويال، لدى وكالة الجرائم المالية الهندية حتى 11 سبتمبر، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

كانت مديرية التنفيذ التي تحقق في الجرائم المالية في الهند قد ألقت القبض على جويال في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ولم ترد شركة جيت إيروايز على الفور على طلب للتعليق.

وتتعلق القضية بقضية احتيال مصرفي مزعومة بقيمة 5.38 مليار روبية هندية (65.06 مليون دولار) رفعها بنك كانارا الحكومي.

وكان البنك قد قدم شكوى في مايو الماضي ضد شركة الطيران، غويال، وزوجته ومدير سابق لشركة الطيران بتهمة 'التسبب في خسارة غير مشروعة' للمقرض.