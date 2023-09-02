بلاغات عن أجسام مجهولة في الهواء تثير القلق في الشرق الأوسط وأمريكا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكثر المناطق التي تتلقى منها بلاغات حول أجسام طائرة مجهولة أو ما يُعرف باسم "UFO".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، شملت الخريطة التي نشرها البنتاجون أن مناطق في الشرق الأوسط وشرق آسيا والجانبين الشرقي والغربي للولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت بلاغات عن أجسام مجهولة

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية موقعًا على الانترنت للمعلومات حول هذه الأجسام المجهولة وإمكانية إضافة تقارير جديدة عن مشاهدات.

وقال مراسل شؤون وزارة الدفاع الأمريكية في "سي إن إن"، أورين ليبرمان: "الفكرة هنا (من الموقع الالكتروني الجديد) هو أن البنتاجون على دراية ليس فقط بالاهتمام في هذا الموضوع بل أيضا أن هذه الأمور قد تكون مسألة أمن قومي".

من جانبه، ذكر السكرتير الصحفي للبنتاجون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن "نشر الموقع هو الخطوة التالية في هذه العملية، من حيث ضمان حصول الجمهور على معلومات ونظرة ثاقبة حول الظواهر الشاذة غير المحددة أو UAPs"، مضيفًا: أن ما ترونه اليوم هو ما تم رفع السرية عنه حتى الآن".

وفي الوقت الحالي، يتضمن الموقع عددًا قليلًا من مقاطع الفيديو، بعضها مصنف على أنه "لم يتم حلها" أو "غير مصنف"، مع أوصاف قصيرة تقدم تفسيرات للتقييمات التي أجراها مكتب حل الحالات الشاذة في جميع المجالات، والذي أنشأه قانون تفويض الدفاع الوطني في العام الماضي.