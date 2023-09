مهرجان فينيسيا.. البث المباشر الأول للعرض العالمي لفيلم  La Parte Del Leone 

#BiennaleCinema2023 #Venezia80 Live now from Venice Lido, the Red Carpet of #LaParteDelLeone #UnaStoriaDellaMostra by #BaptisteEtchegaray and #GiuseppeBucchi. Afterwards, #TonyLeung will receive the Golden Lion for Lifetime Achievement. https://t.co/7s4XtBMHdX