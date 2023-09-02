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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف الأسعار المحتملة لهواتف جوجل Google Pixel 8

هواتف جوجل القادمة
هواتف جوجل القادمة Google Pixel 8

كشفت تسريبات عن الأسعار المحتملة لسلسلة هواتف جوجل القادمة Google Pixel 8 المخصصة للفئة المتوسطة، حيث قد تشهد الهواتف ارتفاعا ملحوظا في أسعار هذه السلسلة بفارق عن سابقتها Google Pixel 7. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف جوجل ستضم هاتف Google Pixel 8 للنسخة الأساسية وGoogle Pixel 8 Pro للنسخة المميزة والتي ستحصل على أفضل الميزات بالإضافة إلى أن سعره سيكون مرتفعا مقارنة بالنسخة الأساسية.  

 

وتشير التسريبات إلى أن هاتف جوجل Google Pixel 8 والذي يضم سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت سيتوفر بسعر 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23% في السوق الأوروبية. 

 

بينما سيصل سعر إصدار 256 جيجابايت من هاتف جوجل Google Pixel 8 إلى 949 يورو، في حين أن سعرGoogle Pixel 7 بدأ عند الإطلاق بـ 650 يورو.         

 

أما بالنسبة لهاتف جوجل Google Pixel 8 Pro فسيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو، وذلك مع سعة تخزين 128 جيجابايت فقط، أما نسخة 256 جيجابايت فستكلف 1309 يورو. 

 

أما النسخة الأكبر من هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro بسعة 512 جيجابايت فستكلف 1461 يورو، في حين تم إطلاق هاتف Google Pixel 7 Pro بسعر بدأ من 900 يورو.

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