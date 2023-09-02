تسريبات تكشف الأسعار المحتملة لهواتف جوجل Google Pixel 8

كشفت تسريبات عن الأسعار المحتملة لسلسلة هواتف جوجل القادمة Google Pixel 8 المخصصة للفئة المتوسطة، حيث قد تشهد الهواتف ارتفاعا ملحوظا في أسعار هذه السلسلة بفارق عن سابقتها Google Pixel 7.

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف جوجل ستضم هاتف Google Pixel 8 للنسخة الأساسية وGoogle Pixel 8 Pro للنسخة المميزة والتي ستحصل على أفضل الميزات بالإضافة إلى أن سعره سيكون مرتفعا مقارنة بالنسخة الأساسية.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف جوجل Google Pixel 8 والذي يضم سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت سيتوفر بسعر 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23% في السوق الأوروبية.

بينما سيصل سعر إصدار 256 جيجابايت من هاتف جوجل Google Pixel 8 إلى 949 يورو، في حين أن سعرGoogle Pixel 7 بدأ عند الإطلاق بـ 650 يورو.

أما بالنسبة لهاتف جوجل Google Pixel 8 Pro فسيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو، وذلك مع سعة تخزين 128 جيجابايت فقط، أما نسخة 256 جيجابايت فستكلف 1309 يورو.

أما النسخة الأكبر من هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro بسعة 512 جيجابايت فستكلف 1461 يورو، في حين تم إطلاق هاتف Google Pixel 7 Pro بسعر بدأ من 900 يورو.