غسيل أموال وفساد.. أوكرانيا توجه اتهامات لرجل الأعمال إيهور كولومويسكي

وجهت وكالة الأمن الرئيسية في أوكرانيا الاتهامات لرجل الأعمال إيهور كولومويسكي بالاحتيال وغسل الأموال، ،اليوم السبت، ووصفت أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد بأنه مشتبه به في تحقيق جنائي.

وتأتي هذه الخطوة ضد كولومويسكي، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا وكان مؤيدًا سابقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي دعم انتخابه في عام 2019، في الوقت الذي تحاول فيه كييف الإشارة إلى التقدم خلال حملة قمع الفساد في زمن الحرب، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ويُنظر إلى رجل الأعمال، الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2021، على أنه أحد فئة القلة الذين جمعوا ثروة صناعية ضخمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ويتمتعون بنفوذ سياسي واقتصادي كبير.

وحاول زيلينسكي وفريقه قص أجنحتهم من خلال تشريعات تتطلب تسجيل الأوليغارشيين والبقاء بعيدًا عن السياسة، قبل الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وقد أدت الحرب إلى تآكل قوتهم، حيث تم تدمير الأصول الصناعية المربحة في الشرق والجنوب، وأصبحت قنواتهم التلفزيونية تبث عبر إشارة مركزية في زمن الحرب.

وقبل فوزه بالرئاسة، برز زيلينسكي كممثل كوميدي ولعب دور الرئيس في برنامج تم بثه على قناة تلفزيونية مملوكة لكولومويسكي، وينفي أن يكون لكولومويسكي أي تأثير على الحكومة.

حملة على الفساد



وخلال الحرب، حرص زيلينسكي على التأكيد على حملة أوكرانيا على الفساد عندما تقدمت كييف بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتأمل في تأمين عشرات المليارات من الدولارات للمساعدة في إعادة بناء البلاد بعد 18 شهرا من الحرب التي لا نهاية لها في الأفق.

ولن ترغب الحكومات الغربية في ضخ الأموال لإعادة بناء البلاد إذا كانت تعتقد أنها تملأ جيوب القلة.

واقترح اثنان من المشرعين، ياروسلاف زيليزنياك وإرينا جيراشينكو على تليجرام أن الخطوة ضد كولومويسكي كانت تهدف إلى توليد دعاية إيجابية بين الداعمين الأجانب لأوكرانيا وكذلك الجمهور في الداخل الذين سئموا الحرب وشعروا بالقلق بشأن مشكلة الكسب غير المشروع.

وأتهامات جهاز الأمن الأوكراني لكولومويسكي ليس الخطوة الأولى في زمن الحرب التي يشارك فيها.

وفي نوفمبر من العام الماضي، سيطرت الدولة على حصص في شركات استراتيجية كبرى، كان بعضها مرتبطاً به، مستشهدة بقوانين زمن الحرب لمساعدة المجهود الحربي.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام مسؤولو الأمن بتفتيش منزل كولومويسكي فيما يتعلق بتحقيق منفصل في الاختلاس والتهرب الضريبي في أكبر شركتين للنفط في البلاد، والتي كانت مملوكة جزئيًا لرجل الأعمال.

وكولومويسكي هو المالك السابق للبنك الأوكراني برافيت بنك، والذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تنظيف كبيرة للنظام المصرفي.

وقد امتلك مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والبنوك وقطاعات أخرى، بما في ذلك إحدى القنوات التلفزيونية الأكثر نفوذاً في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي عام 2021 بسبب تورطه في فساد كبير.

وزعمت السلطات الأمريكية أيضًا أن كولومويسكي وشريكه التجاري قاما بغسل أموال مسروقة عبر الولايات المتحدة. ونفى كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.