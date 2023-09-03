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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل شاومي لمحدودي الدخل بمواصفات جبارة

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10

يعد هاتف Xiaomi Redmi 10 واحدا من أفضل هواتف شاومي التي تم إطلاقها مؤخرا والمناسبة لفئة محدودي الدخل والشباب، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات المميزة مع سعر رخيص أو مناسب للغاية، حيث يأتي الهاتف بكاميرا فائقة الدقة مع بطارية كبيرة ومعالج قوي يقدم أداء سريع.  

 

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2400 بيكسل، مع حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

 

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 بكاميرا رباعية خلفية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وتأتي الكاميرا الثالثة من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو مع تقنية HDR.  

 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات وشحن عكسي بقوة 9 وات، مع نظام تشغيل أندرويد. 

 

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 بمعالج ثماني النوى من نوع Helio G88 من شركة ميدياتك التايوانية، مع وحدة معالجة رسومات Mali-G52 MC2 جرافيك تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت ، قابلة للتوسعة. 

 

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 780 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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