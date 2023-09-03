خيبة أمل شديدة.. تسجيل نادر للأميرة ديانا تتحدث فيه عن الأمير تشارلز

أثار تسجيل صوتي نادر للأميرة الراحلة ديانا الكثير من الجدل فكانت تتحدث عن خيبة أمل الأمير البريطاني تشارلز حين رزقا بمولودهما الأمير هاري، إلا الأمير تشارلز كان يتمنى أن يرزق بفتاة بدلاً من ولد.

بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، سجلت الأميرة قبل وفاتها في حادث سيارة عام 1997، سلسلة من الأشرطة الصوتية، في التسعينيات للمؤلف أندرو مورتون.



ونشرت بعض التسجيلات الصوتية لأول مرة قبل إصدار فيلم وثائقي العام المقبل بعنوان "ديانا بقية قصتها".

وحصل برنامج Good Morning America الذي يتم بثه على قناة ABC على تسجيل يعد حصري لبعض الأشرطة كتبها أندرو مورتونالتي تتحدث فيه ديانا عن خيبة أمل تشارلز في حفل تعميد هاري،ليذهب تشارلز إلى والدته وقال: أنه يشعر بخيبة أمل شديدة فقد كان يأمل أن يكون المولود فتاة.

وأوضح البرنامج أنه من المثير سماع صوت ديانا ووجهات نظرها المباشرة حول النظام الملكي.