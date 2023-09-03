تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تطورات صادمة، بشأن ملف أزمة القيد التي تعرض لها نادي الزمالك، بسبب غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال مصدر في الزمالك لـ هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»: "قولا واحد الزمالك لن يستطيع سداد كل هذه الغرامات قبل غلق باب القيد والموافق 14 من الشهر الجارى بسبب عدم وجود سيولة مالية داخل النادى وبالتالي، الأبيض لن يضم رسميا أى صفقة جديدة".

وأفاد المصدر بأن اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزمالك تتفاوض حاليا مع الأطراف الأخرى من أصحاب النزاع مع نادي الزمالك "سبورتنج لشبونة ووادي دجلة والغاني أتشيمبونج" لسداد المبالغ المطلوبة وإمكانية التخفيض.

وأضاف: "اللجنة لا تستعجل حل الأزمة حاليا وخاصة أن النادى لا يتحمل أي ضغوط فى السداد وبالتالي اللجنة تعمل بارتياحية شديدة فى هذا الملف وأنهم قاموا بإبلاغ المدير الفنى للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بذلك، والذي قال إنه ليس لديه أي مانع بخوض مباريات الفريق حتى يناير المقبل دون إبرام أي صفقات جديدة، بشرط عدم رحيل أى لاعب".